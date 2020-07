Doria cumprimenta Maia pela aprovação da PEC do Fundeb

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), cumprimentou a Câmara dos Deputados e o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pela aprovação na terça-feira, 21, em dois turnos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que transforma o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) em instrumento permanente de financiamento à educação. O texto segue agora para apreciação dos senadores.



Doria disse também parabenizar o Senado pelo compromisso em avançar com a proposta. Nesta semana, o governador assinou carta - junto a outros 19 governadores - entregue a lideranças parlamentares apoiando o Fundeb.



"Se desejamos aceitar uma nação melhor, não se pode aceitar a desigualdade na educação. A boa educação desde a creche e a pré-escola até o ensino fundamental e médio é o melhor instrumento para oferecer igualdade de oportunidades", afirmou o governador durante entrevista coletiva no Palácio de Bandeirantes, sede do governo paulista.