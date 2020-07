País registra 1.367 novas mortes por covid-19, total chega a 81.487

O Brasil registrou 1.367 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 81.487, segundo dados divulgados nesta terça, 21, pelo Ministério da Saúde.



De ontem para hoje, o País registrou 41.008 novos casos de covid-19. Com isso, o número de infectados chega a 2.159.654. Desse total, 1.465.970 (67,9%) correspondem aos recuperados e 612.197 (28,3%) ainda em acompanhamento.



O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há ainda cerca de 3.951 mortes em investigação.



O Estado de São Paulo contabiliza 422.669 casos do novo coronavírus e 20.171 mortes. O Ceará tem 148.986 infectados pela doença e 7.284 óbitos. O Rio de Janeiro atingiu nesta terça-feira o número de 145.121 casos confirmados de covid-19 e 12.293 mortes.