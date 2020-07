Para resgatar balão, homens invadem aeroporto, trocam tiros e fogem em barco

Um grupo de homens armados invadiu na madrugada desta-terça-feira, 21, o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o do Galeão, para resgatar um balão. Segundo a Polícia Federal, eles chegaram ao local por volta das 23h de segunda-feira, 20, em carros e motos, e deram início à ação. Houve troca de tiros, e dois dos criminosos foram presos.



Os homens disseram aos agentes que invadiram o aeroporto do Galeão, na zona norte da cidade, para buscar um balão de 18 metros que havia caído ali. Outros grupos de baloeiros estariam disputando o resgate - que valeria R$ 5 mil em dinheiro vivo.



De acordo com a PF, o balão encontrado tinha potencial para causar "acidente aéreo de proporções gigantescas". A corporação disse ainda que a "ousadia" dos homens foi tão grande que a ação envolveu o uso de uma embarcação marítima para a fuga, depois da troca de tiros com os agentes.



Os dois presos passam agora por formalidades da Polícia Civil e serão encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária. Eles vão responder por organização criminosa, pelos negócios ilícitos envolvendo balões e por expor aeronaves a perigos.