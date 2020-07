SP totaliza 20.171 mortes por covid-19

Balanço da Secretaria Estadual da Saúde divulgado em entrevista coletiva nesta terça-feira, 21, no Palácio dos Bandeirantes, mostra que São Paulo tem 422.669 casos no total, 6.235 deles registrados em 24 horas. O Estado tem 20.171 óbitos, sendo 383 em 24 horas.



A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 66,6% no Estado e de 64,3% na Grande SP.



Há 5.805 internados em UTI 8.269 em enfermaria, entre suspeitos e confirmados.



Foram 290.346 pacientes recuperados, com 59.960 altas hospitalares.



Mudança na secretaria



O médico infectologista do Instituto Emilio Ribas e do Hospital Israelista Albert Einstein infectologista Jean Gorinchteyn será o novo secretário da Saúde de São Paulo. O anúncio foi feito pelo governador do Estado de São Paulo, João Doria, durante entrevista coletiva com a imprensa no Palácio dos Bandeirantes nesta terça.