Brasil ultrapassa marca de 80 mil mortes por COVID-19

Segundo especialista, está havendo uma aceleração de casos no Brasil, atingindo cidades menores (foto: AFP)

Vacinas

Coronavírus em Minas Gerais Nesta segunda-feira (20), o Brasil recebeu vacinas para testagem contra o novo coronavírus, produzidas pelo laboratório chinês. Minas será um dos estados brasileiros que participarão dos ensaios clínicos. Minas ultrapassou a marca de 2 mil mortes pela COVID-19. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta segunda (20), 2.004 pacientes foram vencidos pela doença que infectou 94.132. Nas últimas 24 horas, aumentaram em 1.160 os novos casos e as mortes saltaram com 22 confirmações. O recorde no número de mortes foi em 9 de julho com 90 óbitos confirmados em um único dia. Pelo segundo dia consecutivo, o estado apresenta queda no número de mortes. De sábado (18) para domingo (19), foram confirmados 18 O novo coronavírus avança pelo estado, com a confirmação de casos em 772 municípios. As mortes ocorrem em 343 deles. As 22 mortes do último balanço foram registradas em Veríssimo, Planura, Uberaba, Frutal, Conceição das Alagoas, Visconde do Rio Branco, Juiz de Fora (4), Ouro Branco, Montes Claros, Governador Valadares (5), Uberlândia (3), Passos e Pratópolis.



O Brasil já soma 80.251 vidas perdidas pelo novo coronavírus e 2.121.645 pessoas infectadas, segundo dados do levantamento realizado pelo, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado na noite desta segunda-feira, 20. Dados atualizados até as 20h mostram que, nas últimas 24 horas, foram registrados 718 novos óbitos e 21.749 casos de contaminação pela covid-19. Nos últimos sete dias, o Brasil registrou uma média diária de 1.047 óbitos por covid-19.Segundo o especialista em geografia da saúde e professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Raul Guimarães, está havendo umano número de casos novos, atingindo os municípios menores. "A covid está entrando em áreas de maior vulnerabilidade, onde a letalidade é maior. A doença começa a avançar em municípios em que há uma proporção maior de pessoas com mais de 60 anos. Esses são os dois tipos de problemas que nós estamos enfrentando agora. Isso em São Paulo é bastante nítido, no Rio Grande do Sul também", alertou.continua sendo o estado mais afetado pelo vírus e já ultrapassou a marca das 19 mil mortes pela doença em um momento de flexibilização da quarentena e retomada das atividades econômicas.Para o pesquisador da Unesp, "nós estamos atingindo umno Estado de São Paulo. Nós temos um patamar alto e estabilizado lá em cima. E com a flexibilização, vem aumentando o número de casos. Então, infelizmente isso vai prolongar a pandemia por mais tempo. O que diminui a transmissão do vírus é o isolamento social. Com a flexibilização, a tendência é ficarmos com esses números por um bom tempo".é o segundo Estado com mais vítimas fatais (12.161). Em terceiro vem o Ceará (7.185). Na sequência estão: Pernambuco (6.036), Pará (5.554), Amazonas ( 3.146), Bahia (2.891), Maranhão (2.740), Minas Gerais (2.004) e Paraíba (1.517).O Brasil é opaís do mundo com maior número de casos e mortes por covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem 3,8 milhões de infecções confirmadas e 140 mil óbitos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Os números podem ser muito maiores que os registrados, já que o Brasil testa pouco a sua população.