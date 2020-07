SP totaliza 416.434 casos e 19.788 óbitos pela covid-19

O secretário executivo de Saúde de São Paulo, Eduardo Ribeiro, informou que o Estado registrou um total de 416.434 casos confirmados da covid-19 e 19.788 óbitos por causa da doença.



O secretário informou também que, dos 1.385 novos casos registrados nas últimas 24 horas, 55% foram diagnosticados pelo teste RT-PCR - que coleta material do nariz e garganta do paciente -, 43% pelo teste rápido e 2% por outros métodos.



Segundo Ribeiro, o índice de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 66,8% e na região metropolitana da capital, 64,9%.



O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, afirmou que foi registrado no domingo, 19, o índice de isolamento social de 50% no Estado e de 52% na Grande São Paulo.