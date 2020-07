Pista principal de Congonhas será interditada para reformas

A Infraero anunciou nesta segunda-feira (20) que a pista principal do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, será interditada entre 5 de agosto e 5 de setembro, para realização de obras de recuperação do pavimento. Durante a reforma, o Aeroporto irá operar por meio da pista auxiliar.



O investimento previsto na obra, segundo nota da Infraero, é de R$ 11,5 milhões, e exige o fechamento completo da pista em razão da complexidade da tecnologia a ser aplicada ao pavimento, conhecida como camada porosa de atrito (CPA). A tecnologia irá proporcionar uma melhor capacidade de drenagem da pista, com aumento da aderência do pneu da aeronave ao pavimento e redução da possibilidade de aquaplanagem (hidroplanagem).