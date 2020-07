RJ supera 12 mil mortes por covid-19; casos confirmados chegam a quase 139 mil

O Rio de Janeiro já registra 12.114 mortes por covid-19 - mais da metade (7.703) delas na capital. Segundo boletim divulgado no início da noite deste domingo, 19, são 138.524 casos confirmados em todo o Estado.



A grande maioria dos casos se concentra na capital, em Niterói, São Gonçalo e nos municípios da Baixada Fluminense, Duque de Caxias e Nova Iguaçu.



Foram 3.293 novos casos registrados nas últimas 24 horas e 195 mortes.



No sábado, 18, o boletim do Rio não foi divulgado devido a "problemas no acesso aos dados do Ministério da Saúde e instabilidade no sistema".



Essa foi a segunda vez na mesma semana em que houve problemas de acesso aos números do ministério. No domingo anterior, o problema já tinha sido registrado.