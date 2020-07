Polícia Militar realiza a maior apreensão de drogas do ano

A Polícia Militar apreendeu, na noite de sexta-feira, 17, mais de 8,2 toneladas de maconha. Segundo a PM Rodoviária, essa é a maior apreensão de drogas do ano.



As drogas foram encontradas em um caminhão abordado próximo ao km 208 da Rodovia Castelo Branco, no município de Itatinga. O motorista, de 32 anos, foi preso em flagrante.



Durante vistoria no veículo, os entorpecentes foram encontrados em meio a carga de milho a granel. A droga estava acondicionada em caixas plásticas. Ao todo, foram recolhidos mais de 8.236 quilos de maconha, que foram encaminhados para perícia.



O condutor alegou que carregou o milho em Dourados (MS) e foi até Ponta Porã (MS), onde pessoas teriam levado o caminhão e depois devolvido carregado com a droga. Ele contou que estava sendo orientado por telefone e que possivelmente levaria a maconha para São Paulo.



O motorista foi conduzido ao plantão da Delegacia Seccional de Botucatu, onde foi indiciado por tráfico de drogas e encaminhado à Cadeia Pública de Itatinga.