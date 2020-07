Mulher morre após cair de apartamento que pegou fogo no centro de São Paulo

Uma mulher morreu após cair da janela de um apartamento que pegou fogo na tarde desta sexta-feira, 17, na região central da cidade de São Paulo. O Corpo de Bombeiros confirmou a ocorrência, mas ainda não se sabe as circunstâncias da queda.



O imóvel ficava em um prédio localizado na Rua Major Quedinho, na República, próximo à esquina com a Rua Santo Antônio. A corporação notificou o incêndio às 16h45 e enviou 13 viaturas ao local.



Um jovem de 23 anos inalou fumaça, foi socorrido e encaminhado para um pronto socorro da região. Ainda não se sabe a causa do incêndio e uma perícia será realizada. Segundo a corporação, a fumaça e o calor atingiram outros apartamentos, mas o fogo se concentrou em apenas um.



Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram o imóvel completamente destruído enquanto a equipe fazia o processo de rescaldo, após apagar as chamas.