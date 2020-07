Escola Sesc vai oferecer tutoria gratuita a 800 alunos de ensino médio

A fim de tornar as aulas a distância mais "humanizadas", a Escola Sesc do Ensino Médio, do Rio, vai oferecer um programa de tutoria gratuito a mais de 800 alunos do País. O projeto dará apoio aos estudantes durante os três anos do ensino médio, com preferência a alunos de baixa renda e escolas públicas.



De acordo com a Escola Sesc, o Programa de Tutoria Educacional a Distância (PTED) oferecerá apoio às disciplinas por meio de videoaulas e outras estratégias de aprendizagem que serão lançadas em uma plataforma digital. O material terá suporte de professores e profissionais especializados. Haverá ainda acesso a atividades culturais, material focado no Enem, palestras e orientação de carreira.



"Esse é um programa que busca aprendizagem mediada pela tecnologia, mas a partir de uma educação humanizada e personalizada, para que esses jovens atendidos tenham educadores apaixonados por ensinar à disposição deles, trabalhando juntos para realizar seus sonhos", disse em comunicado o diretor da Escola Sesc, Luiz Fernando Barros.



As inscrições para o PTED poderão ser feitas a partir do dia 18 de agosto no site da Escola Sesc do Ensino Médio.