Brasil supera 2 milhões de casos de covid-19, com 2.012.151 registros

O Brasil superou nesta quinta-feira, 16, a marca de 2 milhões de casos confirmados do novo coronavírus. Com mais 45.403 contaminações registradas de ontem para hoje, o País calcula agora 2.012.151 infectados. Os dados são do Ministério da Saúde.



O Brasil havia ultrapassado a marca de 1 milhão de casos em 19 de junho. A primeira notificação no País foi feita em 26 de fevereiro.



O número de mortes em decorrência da covid-19 aumentou 1.322 nas últimas 24 horas, para o total de 76.688. Tanto em óbitos quanto em casos, o País está atrás somente dos Estados Unidos. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), 136.938 americanos perderam a vida por causa da doença e 3.483.832 foram contaminados.



O Estado de São Paulo lidera o total de mortes e casos: são 19.038 óbitos e 402.048 contaminações.