Aposta de São Paulo leva sozinha prêmio de R$ 43 milhões da Mega Sena

Uma aposta feita na capital paulista acertou as seis dezenas do concurso 2.279 da Mega Sena, levando o prêmio de R$ 43.234.926,10. De acordo com informações divulgadas pela Caixa Econômica Federal, o bilhete foi registrado na agência lotérica Davos da Sorte Loterias, localizada no bairro Sapopemba, zona leste de São Paulo.



O sorteio foi realizado na noite da terça-feira, 14, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê.



As dezenas sorteadas foram as seguintes: 05 - 12 - 14 - 20 - 27 - 28.



No mesmo sorteio, a quina registrou 120 apostas vencedoras. Cada uma receberá o prêmio de R$ 19.147,29. Já a quadra teve 6.212 ganhadores, que receberão o valor de R$ 528,39 cada.



O concurso 2.280, da Mega Sena, será realizado na próxima quinta, 16, e terá um prêmio estimado pela Caixa de R$ 20 milhões.