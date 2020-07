Aplicativo Caixa Tem continua sendo alvo de críticas dos usuários

Brasileiros usam o sistema para resgatar o auxílio emergencial do governo federal ou para sacar o FGTS (foto: Caixa/Divulgação) aplicativo Caixa Tem voltou a ser motivo de diversas reclamações de usuários que tentam utilizar a ferramenta para movimentar o auxílio emergencial ou FGTS. Os erros vêm sendo constantes desde a criação do auxílio. Nas redes sociais, usuários usam as hashtags #CaixaNãoTem e #CaixaTemNãoFunicona para denunciar o mal funcionamento. voltou a ser motivo deque tentam utilizar a ferramenta para movimentar o. Os erros vêm sendo constantes desde a criação do auxílio. Nas redes sociais, usuários usam as hashtagspara denunciar o mal funcionamento.







De acordo com os relatos, ao tentar acesso à plataforma, usuários encontram mensagens de erro e serviço indisponível. Por isso, precisam ficar horas em uma fila virtual do aplicativo. A aba para fazer pagamentos também apresenta falhas constantemente.





Outra reclamação é o “sumiço” do dinheiro. Alguns internautas relatam erro no saldo, onde o dinheiro desaparece e reaparece na conta.





Estado de Minas que os clientes e beneficiários do auxílio emergencial estão conseguindo efetivar suas operações. Na última quinta-feira (9), a Caixa fez uma atualização no servidor tentando reparar os erros. Apesar disso, as reclamações continuaram. Na ocasião, o banco informou ao jornalque os clientes e beneficiários do auxílio emergencial estão conseguindo efetivar suas operações.





Na tarde desta segunda-feira (13), a reportagem entrou em contato com a Caixa novamente. Em nota, o banco declarou que "tem realizado uma série de melhorias no CAIXA Tem, otimizando soluções e infraestrutura para melhor atender a todos os brasileiros"

De acordo com a instituição, "as melhorias são visíveis no atendimento desta segunda-feira, com a diminuição brusca no tempo de espera para acessar o aplicativo. No entanto, em horários de pico, é possível que ainda ocorra intermitência momentânea em alguns serviços."

Veja denúncias:

Mais um dia perdido sem pagar as contas sem consequir tranferir mas um dia de descaso #caixatemnãofunciona %u2014 Regina Furtado (@ReginaFurtado8) July 13, 2020

Paguei um boleto no caixa tem mas deu erro mesmo assim o dinheiro sumiu dizendo que o boleto foi pago mas não emitiu comprovante da transação, até agora não foi compensado nem estornado desde de Quinta esperando @Caixa #caixatemfalhas #caixa #caixatem #caixatemnãofunciona %u2014 May Marques (@MayMarques15) July 13, 2020

#caixatemnãofunciona já fez duas semanas,,já fez todos os procedimentos e nada,,,esse WhatsApp da caixa que aparece no procedimento e verdadeiro??? pic.twitter.com/zkh8WangBF %u2014 Emerson Santos Oliveira (@Emerson15236970) July 13, 2020

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz