''Se a gente se arrepende de alguma coisa é de ter saído de casa'', diz engenheira que discutiu com fiscal no Rio

A engenheira química Nívea Del Maestro que discutiu com um fiscal durante inspeção a um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na semana passada, negou estar arrependida.





"Não é bem arrependimento a palavra. Acho que hoje eu posso reconhecer a minha alteração de voz e o meu tom, talvez pode ter sido muito mal interpretado e realmente é um tom que parece ser agressivo quando está fora de contexto", disse em entrevista ao G1 publicada nesta quinta-feira.





"Se a gente se arrepende de alguma coisa é de ter saído de casa. Parece que a nossa vida a partir desse momento acabou", emendou.

As cenas foram exibidas no programa Fantástico, da TV Globo, no domingo (5). O episódio ocorreu durante uma ronda da Vigilância Sanitária na noite de sábado (4), na capital fluminense. O casal tentou intimidar o superintendente de Fiscalização e Controle de Zoonoses da Prefeitura do Rio de Janeiro, Flávio Graça.





“A gente paga você, filho. O seu salário sai do meu bolso”, afirmou a mulher enquanto o marido filmava. “Cadê sua trena? Quero saber como você mediu sem trena”, debochou o homem. O fiscal então respondeu: “Tá, cidadão”, e foi surpreendido pela fala da mulher: “Cidadão, não. Engenheiro civil, formado. Melhor do que você”. O episódio causou revolta nas redes sociais.





À reportagem do G1, Nívea afirmou que não teve a intenção de humilhar o fiscal. "O que eu quis naquele momento não foi de forma alguma humilhar aquela pessoa. Eu não conheço aquela pessoa. Ali, eu estava nervosa e queria defender meu marido", disse. Afirmou ainda que o casal está sendo "linchado" e "escorraçado" após a divulgação das imagens.





"Não foi agressão de forma alguma. Podem achar que eu me excedi, podem achar que (ô, ela gritou com o cara), mas não foi nada disso, foi dentro de um contexto que infelizmente esse contexto inteiro não foi mostrado no vídeo", pontua.





Com a repercussão do caso, a Taesa, empresa privada do setor de energia onde a mulher trabalhava anunciou a demissão da funcionária alegando que ela "desrespeitou a política vigente na empresa".





O marido de Nívea, o engenheiro Leonardo Santos Neves de Barros detalhou a vida do casal após a divulgação das imagens. "Desde domingo a gente não dorme, estamos tomando remédio para dormir, a gente não come, a gente não para de chorar em casa", conta.





Por fim, Nívea classificou a repercussão do caso como desproporcional. "É uma condenação absurda. A gente perdeu tudo. A gente vai ter que se mudar, a gente nem sabe o que vai fazer da vida agora", finalizou.