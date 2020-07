OMS: coronavírus não está sob controle na maior parte do mundo, diz diretor-geral

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, afirmou na manhã desta quinta-feira (9) que o novo coronavírus não está sob controle na maior parte do mundo. "Está piorando. A pandemia ainda está acelerando", alertou, em coletiva de imprensa. "O número total de casos dobrou nas últimas seis semanas", completou.



Segundo dados da OMS divulgados hoje, já são 11,8 milhões de casos em todo o mundo, com mais de 544 mil vidas perdidas. Mesmo assim, Tedros reforçou que alguns países conseguiram conter a escalada da doença tomando medidas de saúde pública "abrangentes", baseadas em testagem em massa e isolamento. "Não há resposta fácil, Mas alguns países controlaram o vírus. Devemos aprender com suas experiências e seguir seu legado", afirmou a jornalistas em Genebra, Suíça.



A OMS ainda reiterou que fará uma avaliação independente de seu trabalho frente à pandemia.