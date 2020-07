Governo precisa de um ministro da Educação que não 'seja lunático', diz Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 8, que o governo precisa definir logo um novo e "bom" ministro da Educação. "Diferente do anterior, para retomarmos tema da Educação", disse Maia, em entrevista à CNN, em referência ao ex-comandante da pasta Abraham Weintraub, alvo de críticas do deputado.



"Um ministro que não seja lunático, que viva no mundo dos normais", disse sobre o possível novo escolhido. Maia voltou a afirmar que a Câmara deve votar na próxima semana a prorrogação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).