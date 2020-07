Atletas fazem medalhaço nesta segunda para aprovação de PL para o esporte

Com duas medalhas de prata e uma de bronze nos Jogos do RIo, Isaquias Queiroz é um dos atletas que mais apoiaram o projeto de lei (foto: Rodolfo Vilela/ Rede do Esporte)

Atletas, treinadores e demais profissionais do esporte vão se unir nesta segunda-feira para um ato nas redes sociais às 20h para incentivar a aprovação do projeto de lei 2824/2020, de autoria do deputado federal Felipe Carreras (PSDB-PE), que será votado nesta terça-feira em regime de urgência. Eles farão um "medalhaço" para incentivar a aprovação do texto, que prevê ações emergenciais para o esporte nesse período de pandemia do coronavírus.

Diversos profissionais estão com os serviços parados desde março, quando a doença expandiu no país. Desde então, clubes de lazer, academias e ginásios esportivos tiveram de fechar as portas, gerando perda de renda e desemprego para a classe.





Uma das principais medidas propostas no projeto de lei é a complementação de um salário mínimo para os informais do setor, limitado a renda de dois salários, aos profissionais autônomos da educação física, técnicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, massagistas, árbitros e outros.





A proposta estabelece que, durante a pandemia, não poderá ser cortada água, energia elétrica e serviços de telecomunicações das empresas que atuam no setor esportivo; prorroga por um ano a aplicação, realização e prestação de contas de projetos com recursos oriundos da lei de incentivo ao esporte; garante a complementação de um salário mínimo para os informais do setor, limitado a renda de dois salários; e permite que os impostos possam ser pagos daqui a 12 meses.





“Precisamos resguardar os nossos atletas, paratletas e todos os outros profissionais que atuam no setor esportivo. O esporte é uma ferramenta de inclusão social, de educação e saúde, e assim como vários outros setores, estão sofrendo com os efeitos da pandemia do coronavírus. Apresentar ações que blindem essas pessoas é um compromisso nosso”, disse Felipe Carreras.

Medalhaço





Na mobilização desta noite, os atletas foram convidados a postar uma foto nas redes sociais com uma medalha ou uma imagem atuando em sua modalidade. Além de pedir a aprovação do projeto, o ato incentivará a%uFE0F utilização das hashtags #Oesportetempressa #PL2824 e marcação dos perfis do presidente Jair Bolsonaro (@JairBolsonaro) e do deputado (@RodrigoMaiarj), presidente da Câmara.





O PL tem sido apoiado por atletas olímpicos como Joanna Maranhão (natação), Yane Marques (pentatlo moderno), Rafaela Silva (judÔ), Renan Dal Zotto (técnico da Seleção Masculina de vôlei) e Isaquias Queiroz (canoagem).