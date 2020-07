Covas anunciará reabertura de parques em SP até sexta-feira

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), declarou nesta segunda-feira, 6, que os novos horários e regras de funcionamento para a reabertura dos 108 parques municipais serão anunciados até sexta-feira, dia 10. Embora os detalhes ainda estejam em discussão com a Vigilância Sanitária, ele já adiantou que a retomada será restrita aos dias úteis para evitar aglomerações nas áreas verdes durante os fins de semana.



A capital paulista está em fase de flexibilização da quarentena, encaixando-se nas regras da fase 3 (amarela), do Plano São Paulo. Neste segunda-feira foram retomadas parcialmente as atividades de bares, restaurantes e salões de beleza, dentre outros espaços.



A cidade de São Paulo tem 108 parques municipais, como o do Ibirapuera, na zona sul, e o Trianon, no centro expandido. Com o fechamento por causa da pandemia do novo coronavírus, em 21 de março, parte dos frequentadores passou a praticar atividades físicas nos espaços abertos e no entorno das áreas verdes.



A capital paulista inclui também unidades estaduais, como os parques Villa-Lobos e da Água Branca, ambos na zona oeste, Cantareira e da Juventude, na zona norte e Fontes do Ipiranga, na zona sul, dentre outros.



A reabertura dos parques também é discutida em âmbito estadual pelo Centro de Contingência Contra a Covid-19 nas últimas semanas, criado pelo governador João Doria (PSDB). Na sexta-feira, o Governo do Estado já havia antecipado a liberação de atividades em academias de ginástica e a reabertura de museus, cinemas e teatros, o que estava previsto anteriormente para a fase 4 (verde).