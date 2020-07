Cancelar plano de academia se torna um sofrimento

Desde o começo de abril, o professor Erick Pereira Ponce, de 39 anos, está tentando cancelar a matrícula na academia onde malhava. Com o fechamento das unidades por causa da pandemia, ele já mandou e-mails, mas, sem um canal exclusivo para o cancelamento no site nem um telefone para atendimento do consumidor, ainda não teve sucesso em suas tentativas.



Nas redes sociais e em sites especializados em reclamações, as queixas contra as academias se acumulam, principalmente por causa da impossibilidade de fazer o cancelamento pessoalmente - exigência de algumas redes. Nos primeiros dias de junho, segundo dados do Procon, mais de 800 reclamações foram feitas somente contra o Grupo Smart Fit, que foi notificado pelo órgão.



Em nota, o grupo informou que suspendeu as cobranças de todos os clientes e ampliou os canais de atendimento. Sobre a notificação do Procon, disse que "criou uma célula específica para atender todas essas demandas e solucionar os problemas apresentados pelos clientes nos próximos 10 dias".



"Meu plano não é de fidelização, então eu poderia cancelar a qualquer momento. Já mandei cinco e-mails, mas só tive retorno em dois, com eles dizendo que não haveria cobrança, mas houve. Meu plano é de R$ 89,90 por mês e estão cobrando R$ 39,90. Se não estou treinando, não deveria ter cobrança. E ainda cobraram a taxa de manutenção de R$ 100, que é anual", reclama o professor. Ele relata ainda que, neste mês, a taxa de R$ 39,90 foi cobrada duas vezes. O Grupo Smart Fit informou que taxas mensais não estão sendo cobradas. "Se houver qualquer equívoco, obviamente esses alunos serão reembolsados."



A primeira tentativa de cancelamento feita pelo engenheiro civil Renan Eraclide, de 27 anos, foi há pouco mais de dois meses. Sem receber resposta, ele acabou se esquecendo da solicitação, mas voltou a tentar nesta semana. "A Bluefit não tem atendimento telefônico para os clientes. É preciso preencher um cadastro no site deles e eles dizem que vão mandar a resposta para resolver qualquer tipo de assunto. É tudo por e-mail, o que acaba sendo uma coisa mais demorada, porque não tem resposta, não se consegue conversar com ninguém."



Desta vez, a resposta veio no dia seguinte, mas com as opções de cancelar ou congelar o plano. Ele escolheu a segunda opção, também por e-mail.



CEO da Bluefit, Filippe Savoia informou que a rede já não costumava fazer atendimentos por telefone, mas que o contato pode ser feito por e-mail ou pelo site. "Para nossos alunos, estamos disponibilizando o cancelamento do plano por meio do formulário no site."



Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), José Pablo Cortês diz que os alunos das academias que não estão conseguindo cancelar o plano devem procurar o Procon.



Cortês entende que a exigência de comparecimento presencial para rescisão é "abusiva" e explica que as academias não devem cobrar multa por rescisão. "Não tem razão, porque a pessoa não está cancelando por capricho, mas por necessidade. Alguns não vão querer se expor."





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.