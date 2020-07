SP ainda não recebeu autorização da Anvisa para 3ª fase de vacina, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta sexta-feira, 3, que o Estado ainda não recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para iniciar a terceira fase de testes da vacina contra o novo coronavírus desenvolvida em parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac.



Ele acrescentou, no entanto, ter a expectativa de que essa confirmação ocorra "a qualquer momento".



"Até porque não há nenhuma razão para que isso não aconteça", disse Doria.



Nas últimas 24 horas, informou o Comitê de Contingência do Coronavírus, foram registradas no Estado 343 mortes por covid-19, levando o total de óbitos desde o início da pandemia a 15.694.