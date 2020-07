SP já salvou mais de 70 mil vidas ao longo de 5 quarentenas, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que as medidas de distanciamento social, colocadas em prática para evitar a propagação do coronavírus, ajudaram a salvar mais de 70 mil vidas ao longo de cinco quarentenas no Estado.



Doria descartou que o Estado possa ter um colapso do sistema de Saúde e afirmou que nenhum paciente deixará de ser atendido.



Segundo disse o governador: "Prosseguiremos em quarentena. Uma quarentena não mais homogênea, mas que orienta as pessoas no melhor procedimento para salvar vidas."



Doria também elogiou o trabalho feito pelos integrantes do Centro de Contingência do Coronavírus. "A medicina praticada por estes profissionais é a medicina das evidências, da verdade, sem concessões a ideologias, pressões ou propostas populistas", afirmou durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.