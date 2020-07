Justiça prorroga emprego da Força Nacional em apoio ao combate ao crime no MS

O Ministério da Justiça decidiu prorrogar o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio às ações de combate à criminalidade organizada do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com Portaria publicada na edição desta Sexta-feira (3) do Diário Oficial da União (DOU), o emprego da Força Nacional está prorrogado pelo prazo de 180 dias, no período de 3 de julho de 2020 a 29 de dezembro de 2020, para atuar em ações de Polícia Judiciária no combate à criminalidade no Estado. O prazo de apoio poderá ser prorrogado novamente se necessário for e se houver solicitação pelo órgão apoiado.