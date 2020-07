Shopping de Botucatu libera entrada de carros nos corredores para compras

Drive Thru no shopping funciona das 11h às 20h (foto: Reprodução/ Internet) coronavírus (Sars-Cov-2) um shopping de Botucatu, no interior de São Paulo, resolveu inovar e permitiu o acesso de carros pelos corredores para a retirada de produtos nas lojas. A ideia foi adotada devido às restrições do funcionamento do comércio como medida de contenção da doença no estado paulista. Em meio à pandemia do novo(Sars-Cov-2) um shopping de, no interior de, resolveu inovar e permitiu o acesso de carros pelos corredores para a retirada de produtos nas lojas. A ideia foi adotada devido às restrições do funcionamento do comércio como medida de contenção da doença no estado paulista.





De acordo com as regras de funcionamento da iniciativa, para um carro circular dentro do shopping deve seguir os seguintes protocolos: estar limpo e higienizado, não soltar muita fumaça pelo escapamento, não ter vazamento de óleo, não realizar manobras e respeitar a velocidade máxima permitida nos corredores, que é de 5 km/h.





O drive thru no shopping paulista funciona das 11h às 20h.





COVID-19 em Botucatu





Até a tarde da última segunda-feira (29), Botucatu registrou 630 casos confirmados da COVID-19, além de 15 mortes causadas pela doença. Do total de infectados, 411 pacientes já se recuperaram.





Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) está em 50% no Hospital das Clínicas e 20% na Rede Hospitalar Privada.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz