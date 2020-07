Cristo Redentor terá missa em homenagem às vítimas da covid-19

O Cristo Redentor será cenário de uma missa em homenagem às vítimas da covid-19 nesta quarta-feira, 1º de julho. A partir das 19h, o cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, fará a cerimônia religiosa, que terá transmissão pelo Youtube e pelo Facebook.



A missa contará ainda com uma mensagem do Papa Francisco e com uma projeção especial no Cristo Redentor. A cantora Alcione fará uma apresentação no encerramento. A cerimônia está sendo organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e pela Cáritas Brasileira. A intenção é homenagear as vítimas da pandemia e fazer um agradecimento especial aos profissionais da saúde.