Saúde: País registra 692 mortes por covid-19 em 24h; total de óbitos vai a 58.314

O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira, 29, que foram registradas 692 mortes e 24.052 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas no País. No total, o Brasil soma 58.314 óbitos e 1.368.195 contaminados.



Dos casos confirmados de coronavírus no País, 757.462 estão recuperados e 552.419 estão em acompanhamento.



O Estado de São Paulo segue liderando em número de casos (275.145) e mortes (14.398) decorrentes da doença; seguido pelo Rio de Janeiro (111.883 casos e 9.848 óbitos) e Ceará (108.225 e 6.076).