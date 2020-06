StopBolsonaro: Movimento internacional finca mil cruzes em frente ao Congresso

A esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), amanheceu tomada por cruzes na manhã neste domingo (28). Elas representam as mais de mil mortes pelo novo coronavírus registradas no Brasil apenas neste sábado (27). O ato integra o movimento internacional Stop Bolsonaro, formado por manifestantes de 23 países, que pede o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Os participantes classificam a condução da pandemia pelo mandatário como a pior em todo o mundo.





04:00 - 28/06/2020 Inquérito sobre ataques ao STF avança para análise de provas “Nosso objetivo é explicitar a dor das famílias enlutadas pelas perdas das vidas em decorrência da política genocida do Bolsonaro”, explica Cleide Martins, uma das organizadoras da iniciativa, que faz parte do Coletivo Resistência e Ação. Ela e mais 30 pessoas foram hoje à Esplanada dos Ministérios instalar as cruzes no gramado. O grupo reduzido evitar aglomerações. "Quando eu vi as duas caminhonetes carregadas com as mil cruzes, eu pensei: nossa, são mil vidas. Imagina o que são mais de 50 mil. Perdidas por uma coisa tao antiga que é o negacionismo, o desprezo pela ciência, o desrespeito à vida", completa.





As cruzes foram fincadas por cerca 30 pessoas - grupo reduzido eleito pelo movimento, a fim de evitar aglomerações.





#Stopbolsonaromundial





As cruzes na esplanada foram acompanhadas de faixas com dizeres "Bolsonaro, pare de negar" e " 50 mil mortes". O evento deve ocorrer ao longo deste domingo em diversas cidades do mundo. A hashtag #stopbolsonaromundial lidera os trending topics do Twitter nesta manhã.



Veja a repercussão