Acusado de tráfico de drogas é preso em casa de luxo na zona oeste do Rio

Um homem acusado de traficar drogas e armas para comunidades do Rio de Janeiro foi preso por policiais civis em uma casa de luxo no bairro de Vargem Pequena, na zona oeste da capital fluminense. Segundo a Polícia Civil, o homem seria considerado um dos maiores fornecedores de armas e drogas para as favelas do Rio. Havia três mandados de prisão em aberto contra ele por tráfico de drogas e associação para o tráfico.



Investigações apontaram que o suspeito, que era do Paraná, viria ao Rio para tratar pessoalmente de novas remessas de drogas e armas.



Ele seria o responsável por um esquema que trafica drogas e armas do Paraguai para várias comunidades cariocas, entre elas Serrinha, Rocinha e Complexo da Penha.



Depois de preso pelos agentes da Delegacia de Combate às Drogas, o acusado foi encaminhado à Administração Penitenciária, onde ficará à disposição da Justiça.



O homem já teria sido preso pela primeira vez em 2012.



De acordo com a polícia, as investigações apontaram que ele teve uma remessa de 700 quilos de maconha interceptada por policiais rodoviários federais em julho de 2018. A droga estava escondida em uma carreta que transportava madeira.