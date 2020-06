Bolsonaro: Se aparecer médico gestor, conversamos com Pazuello e vemos como fica

O presidente Bolsonaro afirmou, apesar da demanda de "muitos" que querem que seja indicado um médico para o cargo de ministro da Saúde, "dificilmente um médico é gestor". "Se aparecer um médico gestor, a gente conversa com o (ministro interino da Saúde) Pazuello e vê como é que fica", afirmou o presidente durante transmissão semanal ao vivo.



Durante a live, Bolsonaro afirmou: "Estamos com uma falta na saúde, mas se bem que o Pazuello está indo muito bem. A parte de gestão está excepcional, uma coisa nunca vista na história do Brasil em questão de gestão. Sabemos que ele não é médico, mas ele está com uma equipe fantástica dentro do ministério da Saúde".