Saúde: País registra 1.141 mortes por covid-19 em 24h; total é de 54.971

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.141 mortes por covid-19, elevando o total de óbitos a 54.971. Os dados foram compilados às 19h pela plataforma do Ministério da Saúde. É o terceiro dia seguido que o registro de vidas perdidas fica acima de 1 mil.



Também nas últimas 24 horas, as notificações de casos novos saltaram 39.483, levando o total a 1.228.114.



O Estado de São Paulo é que mais tem casos e mortes: respectivamente 248.587 e 13.759. Na sequência aparece o Rio de Janeiro, com 105.897 e 9.450, e o Ceará, com 102.126 e 5.875.