Após reabrir shoppings, prefeito de Blumenau pede isolamento social

Shopping em Blumenau teve aglomeração no dia de reabertura (foto: Reprodução/Internet)



O prefeito de Blumenau, em Santa Catarina, Mário Hildebrandt (Podemos-SC), pediu que a população catarinense colocasse em prática o distanciamento social e reafirmou que os idosos devem permanecer em confinamento. O apelo foi feito nessa terça-feira (23) durante transmissão ao vivo pelo Facebook da prefeitura.





novo coronavírus. A cidade dobrou o número de casos com a reabertura. Desde 22 abril, um decreto do governador catarinense Carlos Moisés (PSL) permitiu que shoppings e restaurantes de todo o estado voltassem a abrir as portas. A cidade foi uma das primeiras a liberar o funcionamento de shoppings centers em meio à crise do. A cidadecom a reabertura. Desde 22 abril, um decreto do governador catarinense Carlos Moisés (PSL) permitiu que shoppings e restaurantes de todo o estado voltassem a abrir as portas.









“Por favor, nos ajudem. Cada cidadão tem uma parte importante nessa caminhada. Nos ajudem a vencer o coronavírus. Mantenha o distanciamento social, lave as mãos, use álcool em gel, use máscara, não saia de casa se não você não precisar”, disse o prefeito, durante a live.





Ao lado do secretário de Saúde, Mário Hildebrandt suplicou pelo isolamento social dos idosos. “Nosso pedido é quase que implorando: você, idoso, fique em casa. Só saia se for extremamente necessário. Não use ônibus. A sua vida é importante para nós”, pediu.





Coronavírus em Blumenau

Blumenau soma 1.667 casos confirmados de COVID-19, 137 pessoas a mais que o registrado na segunda-feira (22), quando o município contabilizava 1.530 casos positivos. Desde o início da pandemia, a cidade já realizou 10.179 testes para a doença, segundo a prefeitura.