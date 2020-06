Casos de covid-19 em SP somam 238.822 e óbitos chegam a 13.352

O secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, informou que o número de casos de contaminação pelo novo coronavírus somam 238.822 pacientes e o número de óbitos alcançou a marca de 13.352 vítimas no Estado.



De acordo com os números divulgados, entre esta terça, 23, e quarta, 24, foram registrados 9.347 novos casos, um aumento de 4,1% em 24h, e de 284 óbitos, um crescimento de 2,2%.



Segundo o secretário, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 65,4% e na região metropolitana da capital de 68,1%.