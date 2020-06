COVID-19:Brasil tem segundo dia com mais mortes e dobra número de óbitos desde último balanço

COVID-19 (foto: Soraia Piva)

O Brasil chegou a– confirmadas – causadas pela, segundo dados do Ministério da Saúde. O país registraocorrências da doença.O total de brasileiros recuperados doé de



Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 1.374 óbitos e um aumento de 39.436 pessoas contaminadas. A quantidade de mortes é mais do que o dobro das 654 contabilizadas no balanço dessa segunda-feira.



Foi o segundo dia com o maior número de mortes registradas, atrás apenas do dia 4 de junho, quando foram contabilizadas 1.473 vítimasfatais do coronavírus.



Sistema instável

A página virtual do Ministério, onde constam os números sobre a pandemia de COVID-19 apresentou falha nesta terça-feira e deixou de exibir os dados relativos à doença durante alguns minutos.



A atualização dos números, geralmente realizada por volta das 18h30, não foi apresentada nesta noite. O site informava que a última atualização havia sido realizada às 19h, mas os números consignados eram os mesmos de segunda-feira.



Minutos depois, o site passou a travar e deixou de apresentar os dados, sendo restabelecido apenas por volta das 19h35.

COVID-19 em Minas Gerais

Minas registrou 32 mortes em um dia, passando de 688 para 720 óbitos nesta terça-feira, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde. Já são 29.897 casos confirmados da doença no estado.

Em 23 de maio, o balanço apontava que, no Estado, eram 217 óbitos e 6.338 casos confirmados. Em um mês, foi verificado crescimento de 281% no número de mortes e 371% nos diagnósticos positivos.

Belo Horizonte não registrou mortes, de acordo com o último boletim. Até o momento, são 4.571 casos confirmados e 96 óbitos. A capital corresponde a 15,29% do total de casos confirmados no Estado e 13,3% nos números de mortes.

As mortes foram registradas em Mantena (2), Governador Valadares (4), São Joaquim de Bicas, Muriaé, Itabirinha (2), Ibiaí, Santa Rita do Jacutinga, Teófilo Otoni (3), Bocaiúva, Janaúba (2), Taiobeiras, Uberlândia (5), Goiabeira, Santa do Paraíso, Ipatinga (2), Lavras, Passa Quatro, Uberaba, São Pedro do Suaçuí.

Com 84,61% dos casos, o interior de Minas vê o avanço do novo coronavírus, que já atingiu 640 cidades. As mortes já foram confirmadas em 193 deles, 22,63% do número total.