SP tem novo recorde diário de mortes por covid-19, com 434 óbitos em 24h

O secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, informou que o Estado atingiu a marca de 13.068 óbitos por causa da covid-19. Com o número atualizado, o Estado registra novo recorde de mortes contabilizadas em um dia: entre a segunda-feira, 22, e esta terça-feira, 23, foram 434 novos óbitos, um aumento de 3,44%.



O último recorde de mortes diárias no Estado havia sido marcado na quarta-feira, 17, com 389 óbitos.



Germann informou também que o Estado já registrou 229.475 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus.



Entre a segunda-feira e a terça, 7.502 novos pacientes foram contabilizados pelo sistema, um aumento de 3,38%.



Segundo o secretário, em entrevista no Palácio dos Bandeirantes, a taxa de ocupação dos leitos do Estado é de 65,7% e na região metropolitana da capital, de 68,8%.