Governo de SP anuncia parceria com setor privado para testagem da covid-19

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o governo passará a emitir certificados de testagens para que empresas privadas possam identificar casos de contaminação pelo novo coronavírus entre funcionários, clientes e fornecedores.



A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, afirmou que a iniciativa visa a incentivar a adesão à Estratégia Ampliada de Testagem do Estado.



Segundo Doria, "a testagem em massa permite o maior monitoramento do avanço da doença e auxilia na tomada de decisões que reduzem a propagação do vírus".