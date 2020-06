PM faz operação em favela do Rio um dia depois de tenente morrer em confronto

A Polícia Militar realizou operação na manhã desta sexta-feira, 19, no complexo da Serrinha, em Madureira, zona norte do Rio. A ação ocorreu um dia depois de o tenente Cleiton da Costa Sales morrer após ser baleado em confronto com criminosos que atuam na região.



Costa Sales tinha 31 anos e chegou a ser levado com vida ao Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiu aos ferimentos.



Ele era lotado no 14º BPM (Bangu) e estava atuando em apoio ao 9º Batalhão (Rocha Miranda). O Disque Denúncia está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil a quem der informações que levem à prisão dos responsáveis.



Segundo informações da PM, até o fim da manhã desta sexta ninguém havia sido preso e nenhum material foi apreendido.



No início do mês, o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu a realização de operações policiais em favelas do Rio durante a pandemia do novo coronavírus, com exceção de "hipóteses absolutamente excepcionais".