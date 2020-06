Arquidiocese do Rio anuncia retorno de missas presenciais para 4 de julho

A Arquidiocese do Rio anunciou que irá retomar as missas e celebrações religiosas com a presença de fiéis a partir do dia 4 de julho, em todas as suas mais de 280 igrejas da cidade. Devido à pandemia do novo coronavírus, as cerimônias presenciais estavam suspensas desde 20 de março.



De acordo com o cardeal dom Orani Tempesta, arcebispo metropolitano do Rio, a retomada respeita as normas estabelecidas pelas autoridades. "Conversamos com nossos bispos, padres, e mantivemos um constante diálogo com todas as regiões de nossa Arquidiocese para analisarmos cada detalhe. Dessa maneira, decidimos dar este passo, mas respeitando todas as orientações de prevenção, higiene e distanciamento já estabelecidas anteriormente", afirmou o religioso, ressaltando ainda ter consultado infectologistas, médicos e profissionais de saúde ligados à Igreja Católica.



A retomada das celebrações virá acompanhada por um protocolo que prevê uma série de medidas para evitar a propagação da covid-19. Entre elas, estão a ocupação de no máximo 30% dos templos religiosos (e, possivelmente, o aumento do número de missas), uso de máscaras de proteção e aferição de temperatura corporal dos fiéis no acesso às igrejas.



A arquidiocese sugere também que idosos e outros integrantes do grupo de risco continuem acompanhando as celebrações de casa, por TVs, rádios ou meio virtual.