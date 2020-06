Drauzio Varella diz que Saúde está paralisada

Em painel sobre "O Futuro do SUS", do Brazil Forum UK, na quarta-feira, 17, o médico Drauzio Varella disse que o Ministério da Saúde foi destruído e paralisado completamente durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo o médico, a pasta não deu "orientação centralizada" para o combate à doença.



Drauzio defendeu, ainda, o isolamento social como "única arma para reduzir o número de infecções". A médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro Ligia Bahia reconheceu que o SUS é "frágil", mas lembrou que é um mérito que o Brasil tenha um "sistema público e universal de saúde". "Isso tem uma importância enorme para um país de renda média, um país que é capitalista periférico", disse Ligia.



Também presente ao painel, o líder comunitário e coordenador nacional do G10 das Favelas, Gilson Rodrigues, acredita que a fragilidade do SUS vem da "falta de gestão". Ele citou que, em Paraisópolis, criaram medidas para combater o coronavírus. Um exemplo é a existência de um voluntário a cada 50 casas para ajudar as pessoas a ficarem em casa, distribuir doações e chamar ambulância.



Em sua 5ª edição, o Brazil Forum UK é organizado por estudantes brasileiros no Reino Unido e é transmitido pelo Estadão. Nesta sexta-feira, o debate será sobre governança ambiental na Amazônia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.