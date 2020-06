Doria diz que seu governo não será complacente com nenhuma violência policial

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a afirmar que "o governo não será complacente com nenhum tipo de violência policial de nenhuma ordem ou sob qualquer justificativa". A declaração é feita após 14 policiais militares, que foram flagrados em gravações agredindo vítimas, terem sido afastados.



"São Paulo tem a melhor polícia do Brasil e já faz tempo que tem uma polícia bem treinada, seja a Polícia Militar (PM), a Polícia Civil, a Polícia Científica, ou Corpo de Bombeiros. Não se justifica que poucos comprometam a atuação de muitos", disse Doria.



Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes estiveram presentes também o secretário da Segurança Pública do Estado, general João Camilo Pires de Campos, o secretário-executivo da Polícia Militar em São Paulo, coronel Álvaro Camilo, e o ouvidor da Polícia Militar, Eliseu Soares.