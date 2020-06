Estado do Rio registra 56 mortes e 1.374 novos casos de covid-19 em 24 horas

O Estado do Rio de Janeiro registrou 56 mortes por covid-19 e 1.374 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta segunda-feira (15) pela secretaria estadual de Saúde. Agora são 7.728 mortes e 80.946 casos no total. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 19º do mundo com mais infectados.



A capital é o município com o maior número de casos, com 42.385, e de mortes, com 5.090.