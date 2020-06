PF faz buscas em Oiapoque por desvios de medicamentos e testes de coronavírus

A Polícia Federal deflagrou na manhã deste domingo, 14, a Operação Panaceia para combater o desvio de medicamentos e de teste de diagnósticos para o novo coronavírus no Oiapoque, no Amapá. A ação também apura uso indevido de ambulâncias e equipes móveis de saúde, diz a corporação.



Segundo a PF, o nome da operação, Panaceia, faz referência à deusa da cura na mitologia grega, e significa ‘remédio para todos os males’.



Cerca de 32 policiais federais cumpriram oito mandados de busca e apreensão em Macapá e no Oiapoque. Os agentes estiveram na Prefeitura de Oiapoque e na Secretaria Municipal de Saúde, além de vasculharem residências nos dois municípios.



Durante o cumprimento das ordens, foram apreendidos testes para detecção da Covid-19, máscaras e aventais de uso hospitalar.



egundo a Polícia Federal, os investigadores encontraram fortes indícios de desvio dos medicamentos utilizados no tratamento da Covid-19 e dos testes de diagnóstico da doença - "possível motivo que gerou a falta de medicação na rede pública municipal", diz a corporação.



"Depois de desviados, os medicamentos e testes eram disponibilizados para pessoas sem adoção de critérios médicos e necessidade comprovada", informou a PF em nota.



A corporação apontou ainda que apura suposto uso indevido de ambulâncias e equipes móveis de saúde no atendimento de pacientes, ‘sem qualquer adoção de normas e critérios técnicos estabelecidos, causando prejuízo no atendimento regular à população’.



Os investigados poderão responder por crimes de responsabilidade, de apropriar-se de bens públicos e/ou desviá-los e utilizar-se, indevidamente, de bens ou serviços públicos. Se condenados, os investigados poderão cumprir pena de até 24 anos de reclusão.



COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE OIAPOQUE



A reportagem busca contato com a prefeitura. O espaço está aberto para manifestações.