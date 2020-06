País registra 892 mortes por covid-19 em 24h, diz ministério; total vai a 42.720

O Ministério da Saúde informou neste sábado, 13, que foram registradas 892 mortes e 21.704 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas no País. No total, o Brasil soma 42.720 óbitos e 850.514 contaminados.



O Brasil é o segundo em casos e em mortes por covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.



Dos casos confirmados de coronavírus no País, 428.549 estão em acompanhamento e 379.245 estão recuperados, segundo a pasta.



O Estado de São Paulo segue liderando em número de casos (172.875) e mortes (10.581) decorrentes da doença, seguido pelo Rio de Janeiro (78.836 casos e 7.592 óbitos) e Ceará (76.429 e 4.829).