Estado do Rio ultrapassa 75 mil casos de covid-19, dos quais 40 mil na capital

O Estado do Rio de Janeiro registrou 225 mortes por covid-19 e 1.402 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quinta-feira, 11, pela Secretaria Estadual de Saúde. Agora são 7.363 mortes e 75.775 casos no total. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 19º do mundo com mais infectados.



A capital ultrapassou os 40 mil casos, chegando a 40.017, e registra 4.850 mortos.