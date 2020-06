Doria diz que vai decretar nova quarentena de 15 a 28 de junho em São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira, 10, que vai decretar no Estado uma nova quarentena de 15 a 28 de junho, chamada de "heterogênea", quando será aplicado o Plano São Paulo para orientar a "retomada consciente" de atividades econômicas. "(A retomada) será por fases e regiões conforme prevê o plano, com cuidado, segurança e dentro dos limites determinados pela ciência e a medicina", disse.



Ele ressaltou que a extensão de diretrizes de isolamento social resultará no quinto período de quarentena no Estado.



Na entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, apontou que a nova quarentena terá "gatilhos" para determinar se haverá endurecimento ou flexibilização das medidas de acordo com cada região.



Doria também afirmou que decretou a suspensão, na quinta-feira, 11, de serviços públicos no Estado e ponto facultativo na sexta-feira, 12.



"Fizemos isso para municípios que anteciparam feriado de Corpus Christi possam nos acompanhar a exemplo do que vai fazer a capital", afirmou o governador.