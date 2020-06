O jornalista esportivo Milton Neves foi internado no domingo, em São Paulo (foto: Reprodução)

O jornalista esportivo Milton Neves continuava internado, na tarde desta segunda-feira (8/6), após passar mal devido a uma arritmia cardíaca. No entanto, o apresentador da Band, disse estar muito bem, apenas em observação, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e informou que não parou de trabalhar.

"Atenção! Desmorri aqui no Sírio Libanês e já gravei todas minhas colunas das trocentas rádios Band para amanhã do hospital mesmo. Obrigado a todos pelo carinho e torcida" escreveu Neves nas redes sociais.

Um pouco antes, ele descreveu o que sentiu como uma "zunzura" e brincou que não havia sido desta vez que ele subira "pro andar de cima". "Olá, senti "zunzura" no final do Terceiro Tempo da BAND e colegas me levaram pro (hospital) São Luiz, e agora tô no Sírio Libanês, com tudo estabilizado. Mas amanhã o Dr.Sergio do Carmo Jorge fará "exames complementares". Ainda não foi desta vez que subi pro andar de cima como torce o Mauro Beting", brincou.

Bom humor continua em alta

Na tarde desta segunda-feira, Neves disse ao UOL que ainda permanecerá em observação e garantiu que o "coração corintiano" segue "batendo firme e forte". "Permanecerei mais um tempo em observação e para exames complementares. Mas garanto que está tudo ótimo com o este coração que segue batendo firme e forte pelo meu Corinthians", disse ao site, rindo.