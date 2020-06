Brasil registra mais 1.382 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

Na última sexta-feira, o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde estava com menos informações, como o número total de mortes e de casos confirmados de coronavírus. Logo em seguida, o site do Ministério da Saúde com os dados entrou em manutenção, voltando ao ar por volta das 16h de sábado com várias alterações.A página passou a contar apenas os números de casos e óbitos registrados nas últimas 24 horas, sem os dados totais da doença no país, que tiveram de ser somados pela reportagem. Também não estão presentes os gráficos que detalhavam a situação da doença em território nacional.O Brasil chegou a ser excluído da plataforma da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, que abriga dados globais do coronavírus. No entanto, a instituição retornou com os índices brasileiros e afirmou que divulgaria as estatísticas defasadas, até que o site do Ministério da Saúde voltasse ao normal.Diante da ausência de números, fontes alternativas começaram a surgir na internet, como a plataforma gerenciada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Quem também lançou uma base de dados sobre a COVID-19 no Brasil foi o ex-Secretário Executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, que prometeu atualizar o site de hora em hora, com números obtidos direto das secretarias estaduais de saúde do país.Outra polêmica sobre a divulgação dos dados oficiais está no horário. O governo Bolsonaro havia informado que os números seriam liberados às 22h para 'evitar subnotificação'. Mas neste domingo, o boletim foi levado a público por volta das 21h20. Na sexta, o presidente Jair Bolsonaro havia ironizado a TV Globo por não conseguir noticiar as estatísticas brasileiras no Jornal Nacional.