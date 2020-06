Após 'manutenção' e omissão de dados, Brasil é excluído da plataforma da Johns Hopkins

Dados brasileiros não aparecem mais na plataforma da Johns Hopkins (foto: Reprodução/Universidade Johns Hopkins)

Na noite dessa sexta-feira, a página do Ministério da Saúde que fornece dados sobre o novo coronavírus no Brasil passou por manutenção até o fim desta tarde. No entanto, agora constam apenas os números de casos e óbitos registrados nas últimas 24 horas, sem os dados totais da doença no país. Os gráficos que detalham a situação da doença em território nacional também foram retirados.





Outra polêmica em relação aos dados tem sido o horário em que eles estão sendo divulgados. Antes, o horário padrão era às 17h sob a gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Após Nelson Teich assumir a pasta, os números passaram a sair às 19h. Agora, os índices são mostrados às 22h. Quem está no comando do ministério é o ministro-interino General Eduardo Pazuello.





Nessa sexta, o presidente Jair Bolsonaro ironizou o fato de a TV Globo não conseguir mais noticiar as mortes por coronavírus no Jornal Nacional, se referindo à emissora como 'TV Funerária'.





“Não vamos é correr às 6 da tarde para atender a Globo, a ‘TV Funerária’. Não tem cabimento isso. Consolida com clareza (os números), com precisão, a data certinho”, declarou.

