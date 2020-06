Crivella pede que, por enquanto, bares e restaurantes fiquem fechados no Rio

Horas após o governo do Estado do Rio publicar decreto que autorizou a reabertura de shoppings centers, bares e restaurantes, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), afirmou na tarde deste sábado, 6, que só no domingo, 7, vai decidir sobre a reabertura ou não desses comércios. Por enquanto, segundo ele, esses estabelecimentos devem ficar fechados.



"Neste domingo vou me reunir com o conselho científico", afirmou Crivella, referindo-se ao órgão criado pela prefeitura para aconselhar a administração em questões relativas ao combate à covid-19.



Questionado qual seria a conduta da prefeitura diante de algum comerciante que abrir algum dos estabelecimentos mencionados pelo decreto estadual, Crivella afirmou que a prefeitura vai notificar o comerciante para que ele feche novamente seu comércio. "O governo estadual já esclareceu que o decreto é uma recomendação, não uma determinação. Mas nós entendemos que o decreto estadual gerou uma dúvida, então pedimos que os comerciantes aguardem nossa reunião deste domingo."



Crivella afirmou que concorda com alguns itens do decreto, como a liberação dos cultos religiosos. "Esse tipo de atividade é de baixo risco, porque o fiel sempre vai respeitar o que o padre ou pastor pedir. Então, todos vão ficar a uma distância segura dos demais, todos vão usar máscara, vão atender o que o pastor pedir."



A reunião do conselho científico do município será no domingo à tarde, e Crivella já anunciou que concederá nova coletiva às 16 horas.