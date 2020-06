Estado do Rio registra recorde negativo de 324 mortes por covid-19 em 24h

O Estado do Rio registrou mais um recorde de óbitos pelo novo coronavírus. Números divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) registraram 324 mortes por covid-19 entre a terça e esta quarta-feira, 3. Assim, oficialmente 6.010 pessoas já morreram pela doença no Estado. Além desses, há ainda 1.130 óbitos em investigação.



Em 24 horas, um total 2.508 pacientes tiveram a confirmação da doença e, com isso, o total de infectados no Estado chegou a 59.240.



A capital fluminense, que esta semana começou um processo de flexibilização gradativa da quarentena, é o principal foco de covid-19 no Estado. Ao todo, 32.951 já tiveram diagnóstico da doença. Dessas, 4.055 acabaram morrendo.