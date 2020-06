Ministério da Saúde alega problemas técnicos e atrasa divulgação dos dados

País vai atingindo novas marcas negativas de mortos e infectados desde março (foto: Olga Maltseva/AFP)

Diferentemente do costume, o Ministério da Saúde não divulgará a atualização do balanço de mortos e infectados do Brasil em seu horário habitual (por volta das 20h). A pasta alegou problemas técnicos no sistema e promete soltar um novo levantamento até às 22h desta quarta-feira.

Até a terça-feira, o Brasil contabilizou 31.199 mortes no total e 555.383 casos confirmados por COVID-19. O país somou 1.262 óbitos em 24 horas e estabeleceu o recorde num único dia.

De acordo com o que foi divulgado pelos estados, o Rio de Janeiro teve os números mais preocupantes nesta terça. O estado teve nesta quarta-feira 2.508 casos e 324 mortes, estabelecendo novo recorde em um único dia. Com isso, a unidade federativa é a segunda a passar das 6 mil vidas perdidas. O total de infectados é 59.240

Em São Paulo, o panorama não mudou. Em 24 horas, foram registrados 5.188 novos casos, um aumento de 4,4%, e 282 novos óbitos, um crescimento de 3,5%. Segundo o secretário de estado de saúde, José Henrique Germann, o índice de ocupação dos leitos de UTI é de 72,3% e na Região Metropolitana de São Paulo, de 84,7%. No último balanço, as taxas divulgadas eram de 73,5% e de 83,5% respectivamente.





De acordo com o governador João Doria (PSDB), os números poderiam ser piores. Segundo ele, as medidas implementadas pelo estado ajudaram a salvar 1 milhão de pessoas da contaminação e evitaram 70 mil óbitos.